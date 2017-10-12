Россия начала рисовать Севастополь на рублях

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Четверг, 12 октября 2017, 11:24

Центробанк РФ 12 октября ввел в обращение банкноту номиналом 200 рублей с изображением видов Севастополя.

Об этом сообщается на сайте финучреждения.

На лицевой стороне банкноты содержится изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический.

По информации РБК, ввод новых купюр прокомментировала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она утверждает, что Севастополь как регион на новых банкнотах был выбран путем народного голосования в 2016 году.

По словам Набиуллиной, первые купюры поступили в обращение в четверг, а массовый ввод запланирован на декабрь.

 
 
 
Фото: ТАСС

Украинская правда

Темы: Севастополь Крым Росcия деньги
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