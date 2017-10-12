Суд поставил Насирову дедлайн ознакомления с уголовным делом

Соломенский районный суд города ограничил отстраненному от должности председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову срок ознакомления с материалами уголовного производства.



Соответствующее решение было принято 11 октября, информирует в четверг Специализированная антикоррупционная прокуратура.



Согласно решению суда подозреваемые должны завершить ознакомление с материалами досудебного расследования до 6 ноября 2017 года. Правоохранители просили суд ограничить срок ознакомления с материалами 12-м октября 2017 года.

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Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что защита Насирова затягивает ознакомление с материалами уголовного дела.



29 сентября Насиров сообщил, что ознакомился с 130 из 240 томов дела.



"Каждый том - это примерно 400-500 страниц. Пусть они расскажут, как надо знакомиться. Каждый день мы изучаем по 2 тома", – возмущался он.

Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ГФС Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

23 августа Соломенский районный суд Киева обязал Насирова носить электронный браслет еще 60 дней.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".

Украинская правда

