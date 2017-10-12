"Даже Кучма не говорил по-украински": в ПАСЕ требуют отменить образовательный закон

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Четверг, 12 октября 2017, 12:27

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, среди которых лидируют представители Румынии, во время дебатов в ПАСЕ жестко раскритиковали украинский закон об образовании.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я занимаюсь румынским меньшинством 25 лет, но то, что происходит сейчас, беспрецедентно", - заявил, в частности, румынский депутат Виорел Ричард Бадя.

Он попытался убедить депутатов в том, что потребность перехода на украинский является надуманной. "Много лет назад тогдашний румынский президент встретился с Кучмой. И тогда украинский президент не говорил по-украински, потому что не знал язык... Так о чем мы говорим?" - пояснил он.

"В Украине происходит дикий пещерный национализм, ПАСЕ должен требовать от Украине отмены закона об образовании", - дополнил его молдавский депутат Влад Батринча. Примечательно, что ряд политиков требовали отмены закона в целом.

В свою очередь украинские депутаты ответили, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество.

"Только по два часа в неделю выделялось на украинский. Как результат, учащиеся венгерских и румынских школ не могли сдать экзамены в вузах", - пояснил глава украинской делегации Владимир Арьев.

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