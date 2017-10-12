Революция Достоинства: 2 "титушек" приговорили к 5 годам условно

1047 просмотров
Четверг, 12 октября 2017, 12:50

Святошинский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы условно 2 "титушек" за участие в задержании совместно с милицией активистов Автомайдана 23 января 2014 года.

Об этом говорится в приговоре, который вынес судья Сергей Дячук 5 октября, передают Українські Новини.

Осужденные жители Черкасс Евгений Косинский и Михаил Дяченко, свою вину признали полностью.

Следствие установило, что в январе 2014 года руководитель Черкасской областной организации "Молодые регионы" предложил своему знакомому Косинскому собрать и обеспечить прибытие в Киев группы "титушек" для участия в акциях "Антимайдана", на что тот согласился.

За каждого привлеченного участника было обещано денежное вознаграждение в размере 1500 гривен.

Ночью 23 января 2014 года руководство Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве собрало прибывших "титушек" и привлекло их к операции по задержанию активистов Автомайдана.

Злоумышленники должны были спровоцировать конфликт и дать основания спецподразделению милиции "Беркут" для задержания активистов Евромайдана и Автомайдана.

Около 3:00 23 января 2014 года милиция начала незаконные задержания "автомайдановцев" и разбила их автомобили на ул. Щорса.

При задержании активисты были жестоко избиты сотрудниками "Беркута".

Подсудимые "титушки" заблокировали пути отступления автомайдновцев и также помогали милиционерам в их задержании.

При этом в ходе операции "беркутовцы" случайно побили и задержали 1 "титушку" и 1 милиционера.

Подсудимые Дяченко и Косинский обвинялись по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 (пособничество путем умышленного содействия работникам милиции в превышении власти и служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

27 июня 2017 года между прокурором Генеральной прокуратуры и обвиняемыми было заключено соглашение о признании виновности.

Суд утвердил соглашение и учел, что один из обвиняемых является участником антитеррористической операции и имеет статус участника боевых действий.

Таким образом, суд приговорил подсудимых к 5 годам лишения свободы, но освободил от наказания с испытательным сроком на 3 и на 2 года.

Темы: Майдан суд Титушко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Прокуратура: Разрушителя памятника Героям Небесной сотни не освобождали 10 октября 2017, 11:59
Мужчина, который разбил памятник Небесной сотни, хотел бы повторить свой поступок - прокурор 6 октября 2017, 23:14
Вандала, который разбил памятник героям Небесной сотни, арестовали 6 октября 2017, 16:16
powered by lun.ua
Главные новости
ПАСЕ приняла решение об образовании на языках меньшинств в Украине
Еще двум чиновникам Минобороны сообщили о подозрении
СБУ предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки
Правительство ввело "прокладку" на финансирование программы ОПК
Все новости
семейные ценности

Снохачество, насилие, патриархальность: семейные ценности украинских семей в старину

страницы истории

"Примирение уже произошло": польский взгляд на Волынскую трагедию

киноиндустрия

Как сегодня устроен Голливуд? Секреты создания успешных фильмов