Революция Достоинства: 2 "титушек" приговорили к 5 годам условно

Святошинский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы условно 2 "титушек" за участие в задержании совместно с милицией активистов Автомайдана 23 января 2014 года.

Об этом говорится в приговоре, который вынес судья Сергей Дячук 5 октября, передают Українські Новини.

Осужденные жители Черкасс Евгений Косинский и Михаил Дяченко, свою вину признали полностью.

Следствие установило, что в январе 2014 года руководитель Черкасской областной организации "Молодые регионы" предложил своему знакомому Косинскому собрать и обеспечить прибытие в Киев группы "титушек" для участия в акциях "Антимайдана", на что тот согласился.

За каждого привлеченного участника было обещано денежное вознаграждение в размере 1500 гривен.

Ночью 23 января 2014 года руководство Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве собрало прибывших "титушек" и привлекло их к операции по задержанию активистов Автомайдана.

Злоумышленники должны были спровоцировать конфликт и дать основания спецподразделению милиции "Беркут" для задержания активистов Евромайдана и Автомайдана.

Около 3:00 23 января 2014 года милиция начала незаконные задержания "автомайдановцев" и разбила их автомобили на ул. Щорса.

При задержании активисты были жестоко избиты сотрудниками "Беркута".

Подсудимые "титушки" заблокировали пути отступления автомайдновцев и также помогали милиционерам в их задержании.

При этом в ходе операции "беркутовцы" случайно побили и задержали 1 "титушку" и 1 милиционера.

Подсудимые Дяченко и Косинский обвинялись по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 (пособничество путем умышленного содействия работникам милиции в превышении власти и служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

27 июня 2017 года между прокурором Генеральной прокуратуры и обвиняемыми было заключено соглашение о признании виновности.

Суд утвердил соглашение и учел, что один из обвиняемых является участником антитеррористической операции и имеет статус участника боевых действий.

Таким образом, суд приговорил подсудимых к 5 годам лишения свободы, но освободил от наказания с испытательным сроком на 3 и на 2 года.