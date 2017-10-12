Андрей Шевченко остается тренером сборной

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Четверг, 12 октября 2017, 13:17

Федерация футбола Украины не планирует увольнять главного тренера сборной Андрея Шевченко и его тренерский штаб.

Об этом сообщает издание Футбол 24.

По информации издания, Шевченко будет готовить команду как минимум к товарищеской встрече в ноябре.

Про дальнейшие планы футбольного руководства еще не известно, но пока ни одна из кандидатур не рассматривается.

Как известно, Андрей Шевченко стал тренером сборной в июне 2016 года, подписав контракт по схеме 2+2. За время его работы "сине-желтые" провели 10 матчей. В решающем матче отбора подопечные Шевченко проиграли команде Хорватии со счетом 0:2 и не смогли выйти на чемпионат мира-2018.

Темы: футбол
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