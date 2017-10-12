Подаозреваемый во взятке начальник полиции охраны восстановлен в должности

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Четверг, 12 октября 2017, 13:55

Апелляционный суд Киева восстановил в должности начальника департамента полиции охраны Сергея Будника, подозреваемого в получении взятки.

Об этом идет речь в материалах суда, сообщают "Українські новини".

Суд рассмотрел жалобу защиты на решение Печерского районного суда Киева от 1 сентября, которым Будник был отстранен от должности.

Генеральная прокуратура, в свою очередь, считает это решение обоснованным, так как уверена, что начальник полиции охраны на своей должности имеет возможность препятствовать уголовному производству путем осуществления незаконного влияния на свидетелей, уничтожения или подделки документов.

В то же время Апелляционный суд решил, что сторона обвинения не доказала фактическое наличие таких рисков.

Кроме того, суд указал, что Конституция гарантирует каждому гражданину право на оплачиваемый труд и ограничение такого права может быть только в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом.

Таким образом, 2 октября Апелляционный суд жалобу Будника удовлетворил и решение об его отстранении с должности отменил.

Данное решение суда обжалованию не подлежит

Как известно, 25 августа суд арестовал Сергея Будника и назначил залог 128 тысяч гривен.

28 августа за подозреваемого был внесен залог, и он вышел из СИЗО.

У Будника по месту жительства были изъяты 16 золотых слитков, 44 тыс. долларов, 11,5 тыс. евро.

22 августа 2017 Национальная полиция заявила о задержании руководителя департамента полиции охраны при получении 96 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Темы: полиция взятка суд
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