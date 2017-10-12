"Лаборатория Касперского" заявляет, что не шпионит в США

"Лаборатория Касперского" опровергает информацию об использовании программного обеспечения компании для поиска секретных документов в США и просит предоставить доказательства.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на представителя компании.

""Лаборатория Касперского" не имеет отношения к ситуации, описанной в статье The New York Times и иных СМИ, и не обладает никакой информацией о ней", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что компания еще раз подтверждает свою готовность работать вместе с властями США, чтобы ответить на любые вопросы относительно продуктов компании и ее внутренних процедур.

"Так как "Лаборатории Касперского" не было представлено никаких доказательств случившегося, мы не можем провести собственное расследование этих необоснованных заявлений. Если есть какие-либо признаки того, что инфраструктура компании была использована третьими лицами, мы просим тех, кто обладает проверяемой информацией об этом, предоставить ее нам", - добавил представитель компании.

Он назвал "крайне прискорбной ситуацию, когда недоказанные утверждения продолжают влиять на имидж компании, которая за 20 лет работы никогда не помогала ни одному правительству в мире заниматься кибершпионажем".

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения США в адрес "Лаборатории Касперского" абсурдными и беспочвенными.

"Это абсурдная информация, государство не имеет и не имело никакого отношения к подобной деятельности. Все подобные обвинения беспочвенны и бездоказательны", — сказал Песков.

Как известно, ранее "Нью-Йорк таймс" сообщила, что сотрудники израильской разведки, следящие за российскими хакерами, обнаружили, что программное обеспечение "Касперского" используется как своего рода поиск Google для обнаружения конфиденциальных данных, хранящихся в государственных учреждениях США и других стран.

Также сообщалось, что Россия похитила секретные документы Агентства национальной безопасности США, ненадлежащим образом хранившиеся на домашнем компьютере одного из подрядчиков, на котором было установлено антивирусное программное обеспечение Касперского.

Федеральное кибер-агентство Германии BSI сообщило, что не имеет доказательств того, что РФ использует "Касперского" для шпионажа за властями США.

Ранее США запретили федеральным агентствам использовать компьютерное программное обеспечение, которое поставляет "Лаборатория Касперского", из-за опасений относительно связей компании с Кремлем и российскими шпионскими операциями.