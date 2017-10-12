Гройсман о заявлениях Земана: Здоровый человек такого не скажет

1466 просмотров
Четверг, 12 октября 2017, 14:33

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что в вопросах языка образования другим странам не стоит выдвигать Украине ультиматумы, а руководителям государств в своих заявлениях проявлять уважение к Украине.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в четверг.

"Мы многонациональная страна. Мы уважаем национальные меньшинства. Мы уважаем языки национальных меньшинств и права национальных меньшинств. Но все должны уважать Украину и украинский язык и уважать и с уважением относиться к украинскому языку. Это будет конструктивно с точки зрения диалога и нахождения правильных решений", - сказал он.

"Мы открыты к конструктивному диалогу, мы уважаем всех наших партнеров, соседей, друзей, но мы никому не дадим разговаривать с нами на языке ультиматумов. Не может быть ультиматума в вопросах нашего родного языка. Это моя принципиальная позиция", - добавил Гройсман.

Гройсман также прокомментировал высказывание президента Чехии Милоша Земана.

"Некоторые руководители государств позволяют себе не очень уважительно относиться к Украине. Никому не позволено обращаться к нам с неуважением... Я здесь хотел бы отметить недавнее заявление президента Чехии. Вы знаете, здоровый человек никогда такого не заявит. Глубоко-психически больной возможно. Но чехи прекрасные, умные люди, наши друзья и партнеры. Среди такой прекрасной нации есть все же те, которые иногда позволяет себе такие сумасшедшие заявления", - сказал Гройсман.

Как известно, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение с рекомендациями Украины по итогам срочных дебатов по новому образовательному закону.

Решение ПАСЕ довольно жестко осуждает то, что Верховная Рада приняла закон об образовании, изменив статью 7 (о языке образования) без консультаций с представителями национальных меньшинств. Ассамблея также обратилась к Украине с просьбой учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии, а также внести соответствующие изменения в закон об образовании.

Во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украины и узаконить аннексию Крыма.

Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.

Украинская правда

Темы: Гройсман Крым образование Чехия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Три нардепа подали в суд на Гройсмана 10 октября 2017, 11:05
Появились результаты полной проверки декларации Гройсмана 10 октября 2017, 11:00
Гройсман хочет закон, наказывающий силовиков за давление на бизнес 9 октября 2017, 10:46
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко: Кто будет красть в армии – руки поотрубаю
Гройсман о заявлениях Земана: Здоровый человек такого не скажет
ПАСЕ приняла решение об образовании на языках меньшинств в Украине
Еще двум чиновникам Минобороны сообщили о подозрении
Все новости
ЗОЖ

Приятное с полезным: 5 красивых маршрутов по Киеву для бега

гендер

Образование – женское, транспорт – мужской. Инфографика начальников по Украине

техноигрушки

Пушистая подушка, виляющая хвостом: японцы придумали заменителя кота