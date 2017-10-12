Порошенко: Кто будет красть в армии – руки поотрубаю

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Четверг, 12 октября 2017, 14:38

Президент Петр Порошенко надеется, что дело по поводу хищений чиновниками Министерства обороны государственных средств расследуют быстро.

Об этом он заявил в одном из общежитий Вооруженных сил Украины, комментируя задержание заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и обеспечения Минобороны Владимира Гулевич.

"Позиция первая: никому не позволю воровать в армии. Те, кто будет воровать в армии, – руки поотрубаю. Вот позиция президента", – сказал глава государства.

Он подчеркнул: "Армия является предметом моей персональной заботы. Армия является одним из наших очевидных достижений за три года. Это было сделано, в том числе и моими усилиями, усилиями министра обороны, Министерства обороны, руководства Национального штаба, волонтеров...".

"Позиция вторая: я приветствую, когда любое подозрение о коррупции передается в правоохранительные органы... Вместо того, чтобы бегать по телевизионным экранам, делать политиканство, – единственное, чего я жду от любого, кто владеет информацией о коррупции, немедленной передачи в правоохранительные органы, включая НАБУ. Это правильная гражданская позиция", – заявил Порошенко.

"И третья позиция: я подчеркиваю, чтобы расследование провели в кратчайшие сроки, представили обществу и передали в суд. Любое затягивание, когда дела ведутся 3-4 года, абсолютно неприемлемо. Это разрушает логику борьбы с коррупцией", – добавил он.

"Поэтому я очень надеюсь, что в кратчайшие сроки общество получит полноценную информацию, что случилось и как случилось", – сказал Порошенко.

Он отметил: "Павловский, мне кажется, возглавлял сектор "М", когда было очень трудно в Мариуполе. Он принимал активное участие в антитеррористической операции".

"Мы должны провести очень прозрачное и эффективное расследование. Виноват – привлечем к ответственности. Не виноват – нечего было начинать", – подчеркнул президент.

Перед этим, осматривая общежитие ВСУ, он сказал: "Это уже называется не казармы, это уже называется общежитие для контрактников, причем повышенной комфортности. 5 коек в комнате – это максимальная загруженность. Думаю, что мы будем иметь возможность уменьшить это, в идеале, до 2-3".

По словам президента, благодаря спецконфискации на жилищные потребности только в этом году направили 1 млрд грн и построили около 100 общежитий, но средства спецфонда переходят на следующий год, поэтому в 2018-м построят еще примерно столько же.

Министр обороны Степан Полторак также сказал, что в бюджете на 2018 год хотят предусмотреть средства, за которые смогут построить жилье для более 22 тысяч человек.

Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и обеспечения материальными ресурсами Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.

Кроме того, подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще двум: начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.

Алена Рощенко, УП

Темы: Минобороны армия Порошенко
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