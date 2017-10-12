Геращенко раскрыла истинные мотивы инициаторов "языковой резолюции" ПАСЕ
Член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко рассказала о скрытых мотивах делегатов от Венгрии и Румынии, которые добились резолюции с осуждением закона Украины об образовании.
Об этом она написала в Facebook.
"Агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаций иногда выглядели как скрытые территориальные претензии к Украине... Также их риторика носит предвыборный характер и направлена на мобилизацию собственного электората", - отметила Геращенко.
Она пояснила, что румынские и венгерские политики хотят убедить обычных граждан своих стран, что борются за соотечественников во всех уголках мира.
"Это нечестно - использовать внутренние электоральные темы для ухудшения отношений с ближайшими соседями", - подчеркнула Геращенко.
Она отметила, что украинской делегации удалось "сбить" почти все одиозные поправки к резолюции, но к сожалению не все.
"Ждем выводы Венецианской комиссии и работаем дальше, над реформированием страны и над усилением нашего единства. Внутри страны и снаружи", - резюмировала Ирина Геращенко.
Как сообщалось, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой осудила языковую часть украинского закона об образовании и рекомендовала Верховной Раде исправить ее.
Глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что резолюция Ассамблеи не обязывает делать никаких шагов до выводов Венецианской комиссии и не является трагедией для Украины.
Украинская правда
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