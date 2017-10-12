В Донецкой области патруль ОБСЕ попал в аварию
В Донецкой области произошло ДТП с участием патруля СММ и машины ВСУ.
Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ на странице в Facebook.
"В четверг 12 октября, в 11:30, между Карловкой и Орловкой произошло небольшое дорожно-транспортное происшествие с участием патруля СММ и машины ВСУ", - сообщили в миссии.
"Обошлось без травм. Патруль СММ продолжил свое движение по плану", - говорится в заявлении.
Указывается, что подробная информация будет опубликована в отчете.
Украинская правда
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