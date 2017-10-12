Суд в отношении замминистра обороны начал заседание

В Соломенском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для заместителя министра обороны Игоря Павловского, задержанного по подозрению в растрате.



Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".



Прокурор и защитники не протестовали против присутствия журналистов. Сам Павловский заявил, что будет озвучена информация с ограниченным доступом.



Суд разрешил журналистам присутствовать.

Соломенский суд должен избрать меру пресечения Игорю Павловскому Олег Твердь

Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и обеспечения материальными ресурсами Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.



Кроме того, подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.

Олег Твердь, Алена Рощенко, УП

