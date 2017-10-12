Полторак похвалил своего подозреваемого в коррупции заместителя

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Четверг, 12 октября 2017, 15:29

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал задержание правоохранителями его заместителя Игоря Павловского.

Свой комментарий он дал журналистам в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Генерал Павловский исполнял свои обязанности с первого дня агрессии, выполнял их достаточно высокопрофессионально. Он был руководителем АТО-Мариуполь во время активных боевых действий там. Но если он причастен к преступлению, он должен за это ответить", - сказал Полторак.

При этом министр попросил не "вешать ярлык преступника" на человека до решения суда.

"Но хочу обратиться ко всем гражданам Украины, если мы хотим построить цивилизованное общество… Не нужно обвинять людей всех, не только Павловского, до решения суда, и не вешать на них ярлыки с тем, что он преступник", - отметил он.

Полторак утверждает, что бежать Павловскому из Украины "некуда", поскольку в РФ в отношении него открыли три уголовных дела.

Он также подчеркнул, что расследование не должно затягиваться и должно быть объективным.

Глава Минобороны назвал задержание своего заместителя одним из самых неприятных случаев для себя.

Отвечая на вопрос, готов ли он подать в отставку, если суд докажет вину Павловского, Полторак заявил: "Я готов к этому в любое время".

Дополняется...

Темы: Полторак Минобороны коррупция
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