Заместитель Турчинова хочет взять на поруки заместителя Полторак

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Четверг, 12 октября 2017, 15:59

Заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський готов взять на поруки заместителя министра обороны Игоря Павловского, задержанного по подозрению в растрате.

Об этом он сообщил во время заседания Соломенского райсуда в четверг, передает корреспондент "Украинской правды".

В то же время обвинение просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 75 миллионов гривен.

 
Игорь Павловский в суде

Суд перешел к рассмотрению дела по существу.

Как известно, в четверг Соломенском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для заместителя министра обороны Игоря Павловского, задержанного по подозрению в растрате.

Гладковского считают человеком президента Петра Порошенко, с которым он долгое время имел общий бизнес. В частности речь идет о корпорации "Богдан".

УП раньше писала, что сферы влияния в оборонной отрасли после 2014 года были разделены между секретарем СНБО Александром Турчиновым и Петром Порошенко.

Президент осуществлял контроль через 1-го заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского, который является давним бизнес-партнером Порошенко и институтским товарищем нардепа с БПП Игоря Кононенко.

Украинская правда

Темы: Турчинов Порошенко суд армия
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