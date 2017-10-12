Задержан еще один подозреваемый по "делу Онищенко"

Детективы Национального антикоррупционного бюро 12 октября задержали очередного подозреваемого в хищении природного газа по схеме, в организации которой подозревают народного депутата Александра Онищенко.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что задержанный скрывался от следствия с августа 2016 года. Его личность пока не раскрывают.

Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных 5 статьями УК – 28, 191, 209, 205 и 255.

Речь идет об участии в преступной организации; завладении чужим имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением; легализации доходов, полученных преступным путем; фиктивном предпринимательстве.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщалось, 5 сентября детективы НАБУ также задержали одного из предполагаемых участников этой преступной организации.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргазвыдобуванням" в декабре 2015 года.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд гривен, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находящихся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 лицам вступили в законную силу обвинительные приговоры.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

Верховная Радана дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, и накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину. 8 августа его объявили в национальный розыск.

Украинская правда