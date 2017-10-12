Дело "Трейд Коммодити": В суде проверяют состояние здоровья Павловского

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Четверг, 12 октября 2017, 18:07

Соломенский райсуд Киева объявил перерыв в деле о растрате Минобороны 149 млн гривен при закупке горючего у фирмы "Трейд Коммодити".

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды из зала суда.

Перерыв объявили, чтобы врачи смогли измерить давление у подозреваемого заместителя министра обороны Игоря Павловского и, в случае необходимости, дать таблетку.

После этого судья объявила перерыв на 15 минут и врачи вывели Павловского из зала суда.

Перед этим закончил свидетельствовать председатель ветеранов миротворческих миссий в Днепре Владимир Сидоренко, членом которой является Павловский.

Сидоренко свидетельствовал в пользу Павловского и заявил, что готов взять его на поруки.

Как известно, в четверг Соломенском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для заместителя министра обороны Игоря Павловского, задержанного по подозрению в растрате.

Обвинение просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 75 миллионов гривен.

Заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський выразил готовность взять Павловского на поруки.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевич.

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити" стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Сам Грановский отрицает свою причастность к компании "Трейд Коммодити" и готов сотрудничать с НАБУ.

В то же время по данным источников, подозреваемые должностные лица общества с ограниченной ответственностью "Трейд Коммодити" сбежали.

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Олег Твердь, Александр Шумилин, УП

Темы: Минобороны суд Грановский
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