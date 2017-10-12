День в АТО: 9 обстрелов, один раненый

Ситуация в зоне АТО в четверг обострилась. С полуночи зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций. Из них 7 пришлось на Донецкое направление.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Ночью из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по укреплениям сил АТО вблизи Майорска, Песков, Луганского и Невельского. Из этого же оружия, боевики днем ​​дважды обстреляли защитников Авдеевки", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении, у Крымского, вследствие огневого противостояния с применением стрелкового оружия, около 2 ночи получил пулевое ранение один украинский военный. Пострадавший сразу был госпитализирован. Сейчас состояние его здоровья оценивается, как удовлетворительное.

Кроме того, на Приморском направлении, с полуночи зафиксирована одна вооруженная провокация.

"Утром оккупанты из вооружения БМП обстреляли украинский опорный пункт неподалеку Талаковки. Наши бойцы огнем из пулемета заставили врага соблюдать режим тишины", - сообщили в штабе АТО.

Украинская правда