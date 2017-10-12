На комитете в ПАСЕ отказались возвращать россиян - Кулеба

Во время заседания совместного комитета ПАСЕ и Комитета министров не смогли создать рабочую группу, которая должна искать пути реформы СЕ под возвращения России.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Доклад (который дает возможность снятия политических санкций с Российской Федерации - ред.) предусматривал проведение заседания Общего комитета ПАСЕ и Комитета министров (КМСЕ). Это когда послы заседают вместе с депутатами. На нем должны были принять решение о создании рабочей группы, которая, фактически, имела искать пути реформы СЕ под возвращения России. По сценарию адвокатов России даже факт создания рабочей группы должен был стать сигналом Москве и всем, кто еще не определился в СЕ: мы готовы договариваться, ищем решение", - написал он.

"Только что это заседание завершилось. Позиция правительства Украины: нет никаких условий для возвращения России, не нужно создавать никаких рабочих групп, диалог между Комитетом министров и Ассамблеей может продолжаться только в имеющихся форматах. Наши партнеры были более дипломатичны, но тоже не поддержали создание группы. Посол России и некоторые другие послы выступили за создание группы", - добавил Кулеба.

По его словам украинские делегаты вместе с партнерами инициативу России завалили.

"Не будет рабочей группы. Каждый орган продолжит дискуссии автономно, председатель ПАСЕ будет вести двусторонний диалог с головой КМСЕ, а в январе 2018 соберемся на очередное заседание Совместного комитета. Картинка для адвокатов России испортилась. Но они, конечно, продолжат прорываться как в анекдоте - хоть тушкой, хоть статуэткой", - написал Кулеба.

Как известно, в среду 11 октября Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов утвердил решение, которое имеет целью снятия политических санкций из Российской Федерации.

Его проект подготовил новоизбранный президент ассамблеи Микеле Николетти.

Почти все поправки, предложенные украинской делегацией, было отклонено. В том числе, в тексте решения осталась норма о том, что ПАСЕ и Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы) имеют "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обеих уставных органах".

Украинская правда