Чорновол хочет взять на поруки подозреваемого в коррупции чиновника Минобороны

Нардеп "Народного фронта" Татьяна Чорновол пришла в суд, чтобы взять на поруки подозреваемого в коррупции директора департамента госзакупок Минобороны Владимира Гулевича.

Об этом заявили адвокаты Гулевича на заседании Соломенского суда, передает корреспондент Громадского.

Прокуроры просят суд заключить Гулевича под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,3 млн гривен.

Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и обеспечения материальными ресурсами Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.

В преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити". Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити" стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Грановский отрицает свою причастность к "Трейд Коммодити".

Позже подозрение по ч.5 ст. 191 УК объявили еще начальнику отдела организации поставок горюче-смазочных материалов управления поставок материальных ресурсов Департамента госзакупок Борису Малышу и старшему инспектору отдела аудита в сфере государственных закупок и мониторинга цен Департамента внутреннего аудита и финконтроля Минобороны Владимиру Шемовневу.