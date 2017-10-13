Евроинтеграция венгров Украины должна происходить через совместное движение в ЕС – Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин подчеркнул, что Украина создает все возможности для самореализации венгров.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Мы не закрываем украинские школы, а создаем возможности для их самореализации как в Украине, так и в Венгрии", – заявил дипломат.

Комментируя результаты переговоров по Закону "Об образовании", он подчеркнул важность конструктивного диалога.

"Будапешт: непростая, но основана на аргументах разговор. Есть различия, но следующее – встреча министров образования".

Также Климкин заявил, что евроинтеграция венгров Украины должна происходить через совместное движение в ЕС, а не через паспортизацию.

Как известно, глава МИД Венгрии сказал, что, несмотря на встречу, все равно будет блокировать евроинтеграционные процессы Украины.