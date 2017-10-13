20 стран ЕС заявили о создании Европейской прокуратуры

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Пятница, 13 октября 2017, 02:41

20 стран Европейского Союза в четверг, 12 октября, подтвердили намерение создать Европейскую прокуратуру.

Об этом сообщает DW.

По информации DW, в новый орган войдут Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Германия, Греция, Испания, Литва, Финляндия, Латвия, Италия, Люксембург, Португалия, Румыния, Словения и Словакия.

Европейская прокуратура помогать бороться с масштабными финансовыми махинациями в ЕС.

"Создание Европейской прокуратуры является важным шагом для европейского сотрудничества в правоохранительной сфере, поможет нам защитить деньги наших налогоплательщиков. Даже когда преступники будут действовать на международном уровне, мы теперь сможем привлечь их к ответственности ", – заявил Урмас Реинсалу, министр юстиции Эстонии.

Офис структуры, которая начнет работу через три года, будет расположен в Люксембурге.

Как известно, в сентябре этого года президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поблагодарил Майдана за ассоциации между Украиной и ЕС.

Темы: ЕС
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