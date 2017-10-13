Найцікавіше: 2008. Світова економічна криза дісталася України 2009. У Верховній Раді вибухнув "педофілгейт": нардепів БЮТ звинувачують у розбещенні в "Артеку" 2014. Строковикі Нацгвардії влаштували бунт під Адміністрацією президента

2001, субота

– Міністр оборони Олександр Кузьмук, командуючий військами протиповітряної оборони і його заступник, а також керівник навчань ППО подали рапорти про відставку.

Напередодні російська комісія з розслідування причин катастрофи Ту-154 над Чорним морем назвала причину трагедії: влучення зенітної ракети.

"Ми сьогодні не знаємо причин трагедії. Ми знаємо, що ми до неї причетні", – визнав Кузьмук.

2003, понеділок

– Колишній радник президента США Збігнєв Бжезинський впевнений, що на світовій шахівниці Україна нагадує слона: рухається то вперед, то назад.

"Україна спроможна стати членом і НАТО, і Європейського союзу. У неї є необхідний потенціал. Якщо вона справді прагне членства в НАТО та Євросоюзі, то може набути його значно раніше 2017 року", – переконує він.

2004, середа

– Дикція кандидата в президента Віктора Ющенка нормалізувалася, але на обличчі залишається набряк. Під час передвиборчого туру він повідомив журналістам, що після отруєння проходить 10 годин інтенсивної терапії на добу.

Симптоми, виявлені у Ющенка, вказують на звичайне харчове отруєння, розповіли в програмі Дмитра Кисельова на каналі ICTV.

А глава слідчої комісії парламенту Володимир Сівкович сказав, що вони розглядають усі версії. Наприклад, ускладнення, що виникли після ін'єкції для омолодження.

2005, четвер

– Лідер Партії регіонів Віктор Янукович спілкується з жителями Кривого Рогу: "Хоча я розмовляю російською мовою, я люблю Україну не менше, ніж ваші хазяї-мудаки!"

2006, п’ятниця

– Кінець "м'ясної війни". Росія скасувала обмеження на транзит тваринницької продукції через територію України, а також відновила імпорт української яловичини. Заборона трималася з січня 2006 року.

– Процедура виділення земельних ділянок у Києві абсолютно прозора і зрозуміла киянам. У цьому переконаний секретар Київради Олесь Довгий.

2008, понеділок

– Команди президента Ющенка і прем’єра Тимошенко продовжують війну за перевибори до парламенту. РНБО доручила Кабміну невідкладно вирішити питання з фінансування виборів. Гроші є в резервному фонді.

Бютівці блокують роботу Вищого адмінсуду, від рішення якого може залежати доля виборів. Заступника голови ВАСУ госпіталізували через серцевий напад.

А Віктор Ющенко ліквідував Окружний адмінсуд Києва, який нещодавно призупинив президентський указ про дострокові парламентські вибори.

– Світова економічна криза увійшла в гостру фазу. Нацбанк частково обмежив активні операції банків, заборонив достроково видавати депозити і скоротив маржу між курсом купівлі й продажу готівкової валюти до 5%. Таким чином НБУ намагається утримати банківську систему від краху. За два тижні українці вже забрали з банків 6,2 мільярдів гривень.

– Американська The Washington Times пише про загрозу нової великої війни, яка може розпочатися з конфлікту між Росією й Україною.

"Будь-яка спроба Москви роздрібнити її [Україну] зустріне лютий опір. Це призведе до кровопролитної російсько-української війни. У неї неминуче втягнуться Польща і прибалтійські держави – усі вони члени НАТО. Войовничий націоналізм Путіна може розпалити конфлікт у Європі", – підкреслює видання.

2009, вівторок

– Початок "педофілгейту". Вранці регіонал Вадим Колесніченко заявив про зґвалтування дітей в міжнародному дитячому центрі "Артек". Нардеп від БЮТ Григорій Омельченко доповнив, що в справі фігурують прізвища трьох нардепів. У ГПУ підтвердили існування кримінальної справи про розбещення неповнолітніх.

Керівництво "Артеку" заявило: на території центру розбещення неможливе. А глава МВС Юрій Луценко підкреслив, що за сім місяців розслідування справи ніхто про депутатів не згадував, а тепер раптом з’явилися свідчення.

Нарешті стали відомі імена фігурантів скандалу: Віктор Уколов, Сергій Терьохін і Руслан Богдан – всі нардепи з БЮТ. Вони заперечують свою причетність до розбещення. У БЮТ впевнені: цим скандалом хочуть дискредитувати їхню політичну силу.

– Кінець "дипломного скандалу". Президент Віктор Ющенко звільнив заступника глави СБУ Андрія Кислинського, диплом якого, як з'ясували в Міносвіти, було сфальсифіковано. Кислинський рішення президента вважає правильним і збирається до школи – викладати історію.

2010, середа

– Партія регіонів визначилася з партнерами на рівні політичних сил Європи. Це – соціалісти. Голова партії Микола Азаров та голова політичної групи "Прогресивний альянс соціалістів та демократів" Мартін Шульц підписали меморандум про співпрацю.

Про те, чому регіоналам довелося співпрацювати з політичною силою, з якою вони не мають спільної ідеології, пише УП.

2011, четвер

– Після запровадження нового Податкового кодексу в тіньовий сектор економіки відійшла третина малого бізнесу країни. Про це повідомив глава Ради підприємців при Кабміні Леонід Козаченко.

А податківці почали розшукувати тіньових робітників за допомогою моніторингу рекламних оголошень.

– Конституційний суд оголосив, що міліція не має права затримувати громадян за виявлення непокори. Також він обмежив до трьох діб термін, на який правоохоронці можуть затримати особу без рішення суду.

– СБУ порушила проти екс-прем’єра Юлії Тимошенко нову справу – за борги корпорації ЄЕСУ (якою Тимошенко керувала в 90-ті) перед Росією. Проте в БЮТ нагадали, що 15 років Росія не пред'являла офіційно якихось претензій до України, і термін давності у цій справі вже сплив.

– Генпрокуратура оголосила в розшук екс-майора Держохорони Миколу Мельниченка. Його підозрюють у державній зраді. Мельниченко перебуває у США і запевняє, що не переховується від слідства.

2012, субота

– У музеї Кам'янця-Подільського з’явилися унікальні експонати: склянка та ручка, якими користувався президент Віктор Янукович.

2014, понеділок

– Один український військовий загинув за минулу добу в зоні проведення АТО. А з полону бойовиків звільнили 18 бійців.

– Бунт військових. У той день, коли президент Петро Порошенко вніс на розгляд парламенту кандидатуру Степана Полторака на посаду міністра оборони, у Києві протестували військовослужбовці.

Солдати-строковики на базі Нацгвардії у Нових Петрівцях замкнули офіцерів у коморах і рушили до Адміністрації президента. Вони вимагали указу про демобілізацію, тому що термін їхньої служби завершився ще півроку тому. Інша вимога – виплата грошового утримання, яке вони не отримували вже тривалий час. Протестували й у Харкові.

Полторак пообіцяв, що строковики Нацгвардії, які перебувають на службі понад установлений строк, отримають премію, а зарплату військовим видадуть 15-го жовтня. Ввечері протестувальники залишили Банкову.

– Терористи з харківської організації "Оплот" розстріляли машину швидкої допомоги біля населеного пункту Широке в Донецькій області. Вбито трьох: водія, лікаря та пацієнта. Пізніше бойовики визнають, що були п’яні та вирішили, що у "швидкій" – українські військові.

2015, вівторок

– Міжнародні слідчі у справі про катастрофу Боїнга MH17 дійшли висновку, що літак було збито ракетою з комплексу "Бук".

Віце-прем’єр Геннадій Зубко розповів, що ракету було випущено з території, контрольованої бойовиками. А в Росії заявили, що ракету, з якої збили Боїнг, було знято з озброєння російської армії ще в 2011 році.

2016, четвер

– Бойовики не виконують угоди про розведення сил на лінії зіткнення, заявили у Спільному центрі з контролю та координації. Угоди було досягнуто 21 вересня в Мінську. За минулу добу бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. У Міноборони проінформували: поки бойовики продовжують обстріли, розведення сил неможливе.

– В Одеській області оголошено надзвичайний стан. Через сильний вітер, обвалення дерев і ліній електропередач загинули три особи, в тому числі 11-річна дитина.

Через зливи підтоплює будинки. Знеструмлено 151 населений пункт.

Рустем Халілов, для УП