ФСБ показала похищенных украинских пограничников

Захваченных ФСБ России украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня действительно содержат спецслужбы РФ.

Это подтверждает видеозапись допроса украинский, который обнародовала служба российской ФСБ.

Видео – без звука – сопровождает комментарий о том, что задержанным уже предъявлены обвинения.

"Задержанным 3 октября 2017 за нарушение границы с Украиной в РФ военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) предъявлено обвинение", – информирует сайт ФСБ России.

Как сообщалось, 4 октября Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы на Сумщине.