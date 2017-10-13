Россия использовала приложение Pokemon Go для вмешательства в американскую политику – CNN

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Пятница, 13 октября 2017, 08:28

Российская компания, которая является членом движения Black Lives Matter, кроме Facebook, Instagram и YouTube, пыталась повлиять на общественное мнение в США и через Pokemon Go.

Об этом в своем расследовании пишет CNN.

По информации CNN, российские хакеры контактировали с некоторыми журналистами, пытаясь использовать расовую напряженность и посеять раздор среди американцев.

Источник, знакомый с проблемой, подтвердил изданию, что страница Don`t Shoot Us связана с группой Black Lives Matter.

Сообщается, что сообщество Don`t Shoot Us освещало случаи особой жестокости американских полицейских, чтобы заставить афроамериканцев протестировать и "поднимать волну недовольства".

Сейчас все учетные записи Facebook, Instagram и Twitter, принадлежащие компании, заблокированы.

Как известно, ранее New York Times писал, что хакеры РФ для атак на США использовали программное обеспечение украинца.

Темы: США Росcия
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