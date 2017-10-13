Россия использовала приложение Pokemon Go для вмешательства в американскую политику – CNN
Российская компания, которая является членом движения Black Lives Matter, кроме Facebook, Instagram и YouTube, пыталась повлиять на общественное мнение в США и через Pokemon Go.
Об этом в своем расследовании пишет CNN.
По информации CNN, российские хакеры контактировали с некоторыми журналистами, пытаясь использовать расовую напряженность и посеять раздор среди американцев.
Источник, знакомый с проблемой, подтвердил изданию, что страница Don`t Shoot Us связана с группой Black Lives Matter.
Сообщается, что сообщество Don`t Shoot Us освещало случаи особой жестокости американских полицейских, чтобы заставить афроамериканцев протестировать и "поднимать волну недовольства".
Сейчас все учетные записи Facebook, Instagram и Twitter, принадлежащие компании, заблокированы.
Как известно, ранее New York Times писал, что хакеры РФ для атак на США использовали программное обеспечение украинца.
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