Венгрия будет стоять на своем, пока ее меньшинство в Украине не удовлетворят

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Пятница, 13 октября 2017, 08:44

Венгрия настаивает на необходимости изменить украинский закон об образовании, поскольку, по ее мнению, он нарушает права этнических венгров.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто, говорится в сообщении венгерского правительства по результатам его встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

По его словам, Венгрия расценивает украинский образовательный закон как нож в спину, особенно в контексте поддержки Будапештом "рисковых решений" в пользу соседнего государства.

"Мы рассматриваем новый украинский закон об образовании как нож в спину нашей страны", - заявил Сиярто, передает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что Украина и Венгрия по-разному смотрят на этот закон, так же и видение закарпатских венгров относительно закона отличается от видения Киева.

"Министр добавил, что пока венгерское меньшинство не будет довольно ситуацией, Венгрия не откажется от своего решения не оказывать поддержки предложениям Украины в международных организациях и не поддерживать важные для Украины вопросы", - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что в Будапеште услышали аргументы Украины относительно образовательного закона.

В интервью венгерскому телевидению касательно образовательного закона министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что Украина не намерена ассимилировать, лишить идентичности или языка венгерское меньшинство.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании.

Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ заявил, что Киев рассматривает пересмотр Соглашения об ассоциации только в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины.

Темы: Венгрия язык образование Закарпатье законодательство
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