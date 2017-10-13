Делегации Генштаба РФ не дали визу для участия в мероприятии в ООН

1187 просмотров
Пятница, 13 октября 2017, 09:39

Делегация Генерального штаба Вооруженных сил России не смогла получить визу в США для участия в совместном брифинге в штаб-квартире ООН по проблематике противоракетной обороны.

Об этом сообщил на брифинге начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Емельянов, передает "Интерфакс-Украина".

"Для участия в данном брифинге планировалась делегация Генерального штаба Вооруженных сил РФ под руководством советника начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Третьяка", – заявил он.

"Однако местная сторона всей делегации Генерального штаба Вооруженных сил РФ, включая генерал-лейтенанта Третьяка, въездную визу на территорию США не оформила", – добавил Емельянов.

12 октября "на полях" Первого комитета Генассамблеи ООН прошел совместный российско-китайский брифинг по проблематике развертывания глобальной системы противоракетной обороны США. От российской стороны выступил Емельянов, от китайской – заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального округа.

Темы: Росcия США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ФСБ показала похищенных украинских пограничников 13 октября 2017, 07:08
Россия и Соединенные Штаты – за продолжение встреч Суркова и Волкера 13 октября 2017, 05:00
Между США и Россией разгорелся новый дипломатический скандал – из-за флагов 13 октября 2017, 03:53
powered by lun.ua
Главные новости
Делегации Генштаба РФ не дали визу для участия в мероприятии в ООН
Нападавших на заместителя председателя Одесского облсовета задержали
Отныне на телевидении действуют квоты на украиноязычный продукт
Хроника 13 октября. В Раде артековский "педофилгейт", а у Порошенко бунт военных
Все новости
то, что надо

8 TED к Международному дню девочек: супергерои, свобода и секс

Бьюти-фото

4 історії про те, як хлопці захотіли побути принцесами

исследование

Как живется украинской науке? Опрос ученых