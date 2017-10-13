СБУ снова открыла въезд испанским журналистам, работавшим в ОРДЛО

Служба безопасности Украины возобновила разрешение на въезд двум испанским журналистам Антониу Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Прислушиваясь к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, мы открыли въезд в Украину испанским журналистам Антониу Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре", - написала она.

В то же время пресс-секретарь заверила, что при наличии законных оснований, угрозы национальной безопасности, спецслужба и в дальнейшем будет принимать такие ограничительные меры, в том числе и в отношении журналистов.

"Надо понимать, что против Украины уже четвертый год ведется информационная война, для этого привлекаются огромные финансовые и человеческие ресурсы. Легко спрогнозировать, что антиукраинская кампания России и в дальнейшем будет становиться все более агрессивной, и мы будем на это соответственно реагировать", - отметила она.

Гитлянская выразила сожаление, что подобные испанцам журналисты кричат о якобы притеснениях и получают общественную поддержку, и эта "демагогия" иногда срабатывает.

Как известно, в конце сентября Испания выразила возмущение по поводу того, что Памплиегу и Састре выдворили из Украины.

В СБУ объяснили, что их не пустили в Украину из-за антиукраинской деятельности при написании статей о войне в ОРДЛО, где звучат обвинения в сторону украинской власти и армии.

В 2015 году они были включены в черный список граждан, которые представляют угрозу для нацбезопасности Украины. Из-за этого на них был распространен запрет на въезд в Украину сроком до 5 лет. После решительного протеста испанского правительства Киев снял санкции с них в мае 2016 года.

Однако некоторые журналистские материалы действительно могли вызвать беспокойство СБУ, и журналисты подтверждают свое авторство в отношении них. В одном из своих последних сообщений в Instagram Антонио Памплиега пишет о "бомбардировке Первомайска украинской армией" в 2014 году.

А в посте от 24 августа прошлого года приводит данные об уникальной промышленности Донбасса и добавляет следующую цитату собеседника, руководителя шахты им. челюскинцев на оккупированной части Донбасса: "Киевская власть это хорошо знает, поэтому пытается покончить с экономикой региона с помощью обстрелов. Ведь покончить с шахтами - это означает уничтожение средств к существованию для тысяч семей в регионе и обречение их на голодную смерть. Война - это противная вещь".

В его статье от 2014 года под названием "В глубинах Донбасса: украинская война затапливает знаменитые шахты", откуда взята эта цитата, отсутствует мнение украинской стороны и только приводится информация о том, как украинская армия уничтожает инфраструктуру Донбасса.

Украинская правда