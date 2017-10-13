Экс-мэр Николаева оспаривает свою отставку
Бывший мэр Николаева Александр Сенкевич подал жалобу в суд на решение Николаевского городского совета о его отставке.
Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Николаева.
12 октября в суд поступил иск от Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения горсовета "О досрочном прекращении полномочий городского головы" от 5 октября 2017 года.
Автоматизированная система документооборота суда распределила дело на судью Александра Чулупа.
Время и дату судебного заседания по указанному производству сообщат отдельно.
Как известно, 5 октября на внеочередной сессии Николаевского горсовета депутаты признали неудовлетворительной работу мэра Александра Сенкевича и досрочно прекратили его полномочия.
8 октября на Соборной площади города провели вече в поддержку Сенкевича, который возглавляет николаевскую городскую организацию "Самопомочи".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.