Экс-мэр Николаева оспаривает свою отставку

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Пятница, 13 октября 2017, 10:34

Бывший мэр Николаева Александр Сенкевич подал жалобу в суд на решение Николаевского городского совета о его отставке.

Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Николаева.

12 октября в суд поступил иск от Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения горсовета "О досрочном прекращении полномочий городского головы" от 5 октября 2017 года.

Автоматизированная система документооборота суда распределила дело на судью Александра Чулупа.

Время и дату судебного заседания по указанному производству сообщат отдельно.

Как известно, 5 октября на внеочередной сессии Николаевского горсовета депутаты признали неудовлетворительной работу мэра Александра Сенкевича и досрочно прекратили его полномочия.

8 октября на Соборной площади города провели вече в поддержку Сенкевича, который возглавляет николаевскую городскую организацию "Самопомочи".

Темы: Николаев местная власть суд
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