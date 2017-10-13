Бердянский морпорт заявляет об убытках из-за Керченского моста

1213 просмотров
Пятница, 13 октября 2017, 10:49

Администрация морских портов Украины заявляет о снижении на треть грузопотока в Бердянском морпорту из-за строительства Россией Керченского моста на оккупированный Крым.

Об этом сообщают "Украинскі новини" со ссылкой на исполняющего обязанности главы АМПУ Райвиса Вецкаганса.

"По цифрам мы видим, что у нас есть падение на треть в Бердянске. Эта ситуация связана с Керченским мостом и решением грузовладельцев переориентировать грузопотоки на другие порты", - сказал Вецкаганс.

Он добавил, что это решение основано на непрогнозированности закрытия пролива из-за этого моста. Тем более, что появилась информация, что на 3 дня проход будет закрыт вообще.

По его словам, на сегодняшний день есть определенная переориентация грузопотоков в портах на Николаев и порты Большой Одессы.

"Я очень надеюсь по Бердянску и Мариуполю, что грузовладельцы адаптируются к ситуации и вернут грузопотоки хотя бы на тот уровень, на котором можно работать", - подчеркнул и.о. главы АМПУ.

Вецкаганс отметил, что ограничения по оседанию и высоте, установленные российской стороной в связи со строительством моста, никто не изменит, а потому все зависит от решения грузовладельцев.

Как известно, Россия запретила движение через Керченский пролив всем кораблям, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений грузопотока из-за строительства Керченского моста Мариупольский порт может остаться без сообщения с Азией, Африкой и Америкой.

12 октября пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган сообщила, что Украина убедила Турцию закрыть порты для судов из Крыма.

Украинская правда

Темы: порты Росcия Крым Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порт "Южный" планирует построить новый терминал для угля 14 сентября 2017, 09:49
НАБУ выявило сговор в порту "Южный" 8 сентября 2017, 17:25
Как руководитель Черноморского порта лишил предприятие дохода 8 сентября 2017, 13:59
powered by lun.ua
Главные новости
Гриневич: "Языковые гетто" уязвимы для территориальных претензий
Делегации Генштаба РФ не дали визу для участия в мероприятии в ООН
Нападавших на заместителя председателя Одесского облсовета задержали
Отныне на телевидении действуют квоты на украиноязычный продукт
Все новости
зоозащита

Как приют для животных объединил ужгородцев

Санта-Барбара

Сын, ставший дочерью, мама, ставшая папой, ее муж и их еще пятеро детей

серая зона

Укрепленная песочница и пули в огороде – из жизни детей на линии фронта