Полиция vs "Трейд Коммодити": появилась другая версия отмены закупки

3499 просмотров
Пятница, 13 октября 2017, 12:26

Национальная полиция отменила закупку горючего у "Трейд Коммодити" не из-за махинаций компании и сделала это с нарушениями.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе электронных торгов Prozorro.

"Предложения "Трейд Коммодити" по всем 6 лотам были отклонены из-за того, что фирма не выполнила одно из ключевых требований заказчика - иметь достаточное количество автозаправок во всех областях и нескольких отдельно указанных городах", - говорится в пояснении.

Однако фирма обжаловала это решение в Антимонопольном комитете. Компания указала, что заказчик по закону должен предоставить участнику возможность подать уточненные документы в течение 24 часов с момента его ознакомления с решением конкурсного комитета.

АМКУ удовлетворил жалобу "Трейд Коммодити" в части отклонения его заявки, а также в части определения полицией победителями торгов по другим лотам фирмы "ОККО контракт", "Нефтетрейд ресурс" и "Техойл ритейл".

Однако полиция не стала выполнять решение АМКУ, сославшись на отсутствие "технической возможности" вернуть "Трейд Коммодити" на стадию оценки по лотам 2 – 6, и отменила торги по всем 6 лотам.

 

В то же время, пишут "Наші гроші", Национальная полиция на самом деле могла выполнить решение АМКУ по крайней мере по одному из 6 лотов, однако не стала этого делать.

Издание пояснило, что "Трейд Коммодити" подала одну жалобу на все 6 лотов, но система Prozorro позволяет подгружать жалобы АМКУ только под один лот. Учитывая это, заказчик сталкивается с проблемой, что он в конечном счете может выполнить решение АМКУ только по тому лоту, где подгружена жалоба.

Как сообщалось, в полиции имеют свою версию отказа от топлива "Трейд Коммодити".

12 октября директор департамента по коммуникации МВД Артем Шевченко заявил, что компания пыталась использовать схему для выигрыша в тендере. Суть ее заключается в том, что участник тендера занижает во время электронного аукциона цены на бензин до неадекватного уровня, а уже после победы обращается к заказчику с требованием о повышении цены из-за того, что она ниже рыночной.

Темы: бензин полиция госзакупки
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На заправках продолжают расти цены на бензин и дизтопливо 5 октября 2017, 14:04
ГФС за два года оштрафовала владельцев АЗС на 3,2 миллиарда 4 октября 2017, 17:27
Сети АЗС продолжают поднимать цены на бензин 29 сентября 2017, 18:35
powered by lun.ua
Главные новости
Госадвокат рассказал подробности поездки к Януковичу в Ростов
Омелян: С моей стороны нет никаких нарушений
НАБУ начало расследование против Омеляна
Климкин в Румынии: ни одна румынская школа не будет закрыта
Все новости
технологии

Для погруженных в смартфон: умная "зебра", которая позаботится обо всех на дороге

ЗОЖ

Приятное с полезным: 5 красивых маршрутов по Киеву для бега

семейные ценности

Снохачество, насилие, патриархальность: семейные ценности украинских семей в старину