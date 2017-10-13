В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранен боец

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Пятница, 13 октября 2017, 12:57

В течение последних суток количество вражеских обстрелов в зоне АТО, по сравнению с прошлыми сутками, уменьшилось почти вдвое.

Об этом на традиционном брифинге 13 октября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"В результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Один военнослужащий получил ранение неподалеку Крымского. Его оперативно эвакуировали в лечебное учреждение", – сообщил он.

Украинская правда

Темы: АТО
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