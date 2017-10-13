В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранен боец

В течение последних суток количество вражеских обстрелов в зоне АТО, по сравнению с прошлыми сутками, уменьшилось почти вдвое.



Об этом на традиционном брифинге 13 октября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"В результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Один военнослужащий получил ранение неподалеку Крымского. Его оперативно эвакуировали в лечебное учреждение", – сообщил он.



Украинская правда