6 задержанных в Бахчисарае крымских татар арестовали
Суд в аннексированном Россией Крыму арестовал 6 активистов крымскотатарского движения, задержанных в Бахчисарае.
Об этом на брифинге сказал адвокат Эмиль Курбединов, передают "Українські новини".
Он сообщил, что меру пресечения избирали 12 октября, до полуночи.
"Вчера суд арестовал на 2 месяца этих 6 активистов", – сказал адвокат.
По словам Курбединова, все задержанные являются активистами крымскотатарского движения, в частности организации "Крымская солидарность". Они помогали политзаключенным, проводили акции протеста и т. д.
Также адвокат сообщил, что к суду для поддержки арестованных вышло более 300 местных жителей, которые требовали остановить репрессии на Крымском полуострове.
По его словам, количество незаконных задержаний и арестов крымских татар существенно увеличилось с сентября текущего года.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца по поводу арестов написала в Twitter: "Очередные преступные действия оккупационного режима. Целенаправленное подавление крымских татар. Но свободу не сломать. Боремся дальше!".
Как известно, 11 октября в Бахчисарае прошли обыски у ряда крымских татар. По результатам обысков задержали 6 человек, кроме того, задержали не менее 9 активистов, которые пришли поддержать соотечественников во время обысков.
Девяти задержанным в тот же день присудили штрафы.
Министерство иностранных дел Украины протестует против проведения обысков и задержания российскими силовиками активистов крымскотатарского движения в Бахчисарае.
МИД призывает мир активно выступить в защиту прав и свобод жителей Крыма и заставить Россию прекратить незаконные действия в отношении несогласных с оккупацией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.