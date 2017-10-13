6 задержанных в Бахчисарае крымских татар арестовали

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Пятница, 13 октября 2017, 13:18

Суд в аннексированном Россией Крыму арестовал 6 активистов крымскотатарского движения, задержанных в Бахчисарае.

Об этом на брифинге сказал адвокат Эмиль Курбединов, передают "Українські новини".

Он сообщил, что меру пресечения избирали 12 октября, до полуночи.

"Вчера суд арестовал на 2 месяца этих 6 активистов", – сказал адвокат.

По словам Курбединова, все задержанные являются активистами крымскотатарского движения, в частности организации "Крымская солидарность". Они помогали политзаключенным, проводили акции протеста и т. д.

Также адвокат сообщил, что к суду для поддержки арестованных вышло более 300 местных жителей, которые требовали остановить репрессии на Крымском полуострове.

По его словам, количество незаконных задержаний и арестов крымских татар существенно увеличилось с сентября текущего года.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца по поводу арестов написала в Twitter: "Очередные преступные действия оккупационного режима. Целенаправленное подавление крымских татар. Но свободу не сломать. Боремся дальше!".

Как известно, 11 октября в Бахчисарае прошли обыски у ряда крымских татар. По результатам обысков задержали 6 человек, кроме того, задержали не менее 9 активистов, которые пришли поддержать соотечественников во время обысков.

Девяти задержанным в тот же день присудили штрафы.

Министерство иностранных дел Украины протестует против проведения обысков и задержания российскими силовиками активистов крымскотатарского движения в Бахчисарае.

МИД призывает мир активно выступить в защиту прав и свобод жителей Крыма и заставить Россию прекратить незаконные действия в отношении несогласных с оккупацией.

Темы: Крым крымские татары суд Росcия
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