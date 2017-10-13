В ЕС призвали украинских депутатов голосовать за медреформу

525 просмотров
Пятница, 13 октября 2017, 13:17

В представительстве ЕС в Украине призвали Верховную Раду проголосовать на следующей неделе за законопроекты о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327 и №6604).

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба представительства ЕС в Украине.

"Мы призываем всех депутатов голосовать за эти два ключевых законопроекта в форме, предложенной правительством, на пленарном заседании Верховной Рады на следующей неделе. Реформы больше не должны откладываться", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отмечают, что принятие этих законов имеет важное значение, поскольку "позволит активизировать изменения в системе, сделать надлежащую систему здравоохранения доступной для всех граждан, одновременно повышая ее прозрачность и эффективность".

"Реформы уже давно откладываются и сейчас чрезвычайно важно браться за устаревшую и неэффективную систему здравоохранения, унаследованную от советского прошлого, которая не способна предоставлять удовлетворительные услуги и страдает от коррупции и неэффективности", - говорится в сообщении.

Также в представительстве ЕС добавляют, что показатели здоровья в Украине, как и средняя продолжительность жизни, остаются одними из худших в Европе, в то время как расходы достаточно высоки.

"Реформы, предусмотренные правительством, будут переориентировать финансовую поддержку на предоставление услуг, а не финансировать чрезмерно пропорциональную и частично устаревшую инфраструктуру", - объясняют в ведомстве.

В пресс-службе отмечают, что "многие европейские страны переживали подобный процесс в прошлом, тем самым освободив ресурсы, чтобы в целом обеспечить население лучшим медицинским обслуживанием".

А также отметили, что принятие медреформы продемонстрирует "неукоснительное соблюдение страной европейских стандартов".

Как известно, в июне Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6327, который вводит новую систему здравоохранения.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что осенью парламент должен принять медреформу.

Украинская правда



Темы: медицина Верховная Рада ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
150 баллов: Минздрав настаивает на повышении требований к будущим медикам 13 октября 2017, 10:09
Медицинская реформа в Украине: при чём здесь смартфоны и электрокары 12 октября 2017, 17:30
Паллиативная помощь: все, что вы хотели знать 6 октября 2017, 14:30
powered by lun.ua
Главные новости
Госадвокат рассказал подробности поездки к Януковичу в Ростов
Омелян: С моей стороны нет никаких нарушений
НАБУ начало расследование против Омеляна
Климкин в Румынии: ни одна румынская школа не будет закрыта
Все новости
технологии

Для погруженных в смартфон: умная "зебра", которая позаботится обо всех на дороге

ЗОЖ

Приятное с полезным: 5 красивых маршрутов по Киеву для бега

семейные ценности

Снохачество, насилие, патриархальность: семейные ценности украинских семей в старину