Климкин сообщил о дальнейшей судьбе скандального закона об образовании

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина "может" учесть выводы Венецианской комиссии относительно украинского закона об образовании, но не пообещал, что сделает это.

Об этом он сказал в пятницу во время выступления в Румынии после встречи с главой МИД этой страны Теодором Мелешкану.

"Мы сможем учесть и выводы Венецианской комиссии, и результаты дальнейших консультаций с общинами", - отметил Климкин.

По его словам, выводы комиссии можно учесть при разработке еще одного закона - о среднем образовании.

"Мы говорили (с Мелешкану - ред.) о том, чтобы, возможно, совместно посетить румынские общины в Украине. Возможно, взять с собой кого-то из парламентариев, представителей нашего Министерства образования, чтобы найти механизм имплементации закона об образовании", - сказал министр.

Он пообещал, что результаты встречи с румынским коллегой обсудит с министром образования Украины Лилией Гриневич и народными депутатами, чтобы выяснить, "каким образом продолжить эти контакты, чтобы была четкая логика наших дальнейших действий".

Как известно, 5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании", которым, в частности, вводят 12-летнее среднее образование, а языком образовательного процесса в учебных заведениях признают государственный язык – украинский.



В Венгрии, Румынии, Польше, Болгарии и Греции выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающиеся языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

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Но 25 сентября президент Петр Порошенко подписал его.

По мнению Порошенко, выводы Совета Европы относительно закона Украины об образовании и последствия переговоров с соседними странами можно учесть в новой редакции закона о среднем образовании.

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28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе прогнозирует, что Венецианская комиссия даст свои выводы до января.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы осудила языковую норму нового закона об образовании без консультаций с представителями нацменьшинств и призвала Украину учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии.

Евгений Кизилов, УП