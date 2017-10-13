Боевики отказались встретиться с Хугом

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Пятница, 13 октября 2017, 14:32

Руководители боевиков ОРДЛО отказались встретиться с заместителем председателя СММ ОБСЕ Александром Хугом.

Об этом он сказал во время брифинга в пятницу.

"Одной из причин моего визита в восточную Украину на этой неделе, между прочим, была встреча с отдельными руководителями вооруженных формирований. Однако они отказались встретиться, и их отказ многое говорит об их настроенности на диалог", - сказал Хуг.

Как известно, Хуг также сообщил, что на Донбассе стороны продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, разминирование и отвода вооружения.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Донбасс
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