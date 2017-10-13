"Свобода" заявляет, что в школах Хмельницкого не будет русского языка

В школах Хмельницкого больше не будут изучать русский язык.



Об этом 12 октября заявил мэр Хмельницкого свободовец Александр Симчишин, сообщается на сайте организации ВО "Свобода".



"С понедельника текущей недели в Хмельницком больше нет ни одной школы и класса, где бы изучался русский язык", – говорится в сообщении.



"Далее мы беремся за факультативы. Прошу понимания и поддержки, потому что мгновенно исправить ситуацию невозможно", – отметил городской глава.



Украинская правда