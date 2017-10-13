"Свобода" заявляет, что в школах Хмельницкого не будет русского языка

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Пятница, 13 октября 2017, 15:05

В школах Хмельницкого больше не будут изучать русский язык.

Об этом 12 октября заявил мэр Хмельницкого свободовец Александр Симчишин, сообщается на сайте организации ВО "Свобода".

"С понедельника текущей недели в Хмельницком больше нет ни одной школы и класса, где бы изучался русский язык", – говорится в сообщении.

"Далее мы беремся за факультативы. Прошу понимания и поддержки, потому что мгновенно исправить ситуацию невозможно", – отметил городской глава.

Украинская правда

Темы: язык
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