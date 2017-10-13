Заместитель главы немецких либералов считает крымские санкции против РФ ошибкой

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Пятница, 13 октября 2017, 15:39

Замглавы "Свободной демократической партии" Германии Вольфганг Кубики считает ошибкой введение санкций против РФ за аннексию Крыма.

Такое заявление он сделал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.  

"Санкции имеют смысл лишь тогда, когда они действуют. Если вы знаете, что другая сторона более или менее хорошо их переносит, то санкции - ерунда", - заявил политик.

Кубики убежден, что наивно полагать, что Россия когда-нибудь вернет Крым благодаря тому, что санкции будут продолжаться достаточно долго.

"Я выступаю за то, чтобы вернуться от культуры санкций к культуре диалога", - сказал Кубики.

Либерал также раскритиковал присутствие НАТО у границ России, заявив, что это не способствует укреплению доверия.

"Свободная демократическая партия" по итогам сентябрьских выборов прошла в Бундестаг и, как ожидается, войдет в состав новой коалиции.

Ранее глава "Свободной демократической партии" Германии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно рассматривать отдельно от других вопросов, чтобы достичь прогресса в отношениях с Москвой.

Европейская правда

Темы: Крым санкции Росcия Германия
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