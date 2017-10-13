Россия не пустила врачей в СИЗО к Грибу. Вывод в ЕСПЧ невозможен

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Пятница, 13 октября 2017, 15:54

Россия проигнорировала письмо ЕСПЧ и не пустила украинских врачей в краснодарское СИЗО к удерживаемому там Павлу Грибу.

Об этом в Facebook сообщил отец  парня Игорь Гриб.

"Второй день украинские врачи Василий Притула и Юрий Кучин пытаются попасть к Павлу. Второй день отказ. Не письма из Европейского суда по правам человека, не обращения государственных органов власти Украины, не просто человеческое сочувствие не работают в РФ", - написал Гриб.

По его словам следователь, ведущий дело, отказался от встречи с консулом и врачами.

Как известно, ранее директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев заявил, что если до выходных медикам не удастся встретиться с грибами, они будут вынуждены вернуться в Украину.

6 октября ЕСПЧ направил письмо к адвокату Гриба с просьбой предоставить выводы относительно состояния его здоровья до 16 октября этого года.

В связи с этим МИД Украины и Минздрав не дождавшись решения России и 11 октября отправили группу украинских врачей в Краснодар, где в СИЗО находится похищенный в Беларуси российскими спецслужбами гражданин Украины Павел Гриб.

Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении Украинский российскими спецслужбами не признает.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

Украинская правда

Темы: Украина Росcия политзаключенные
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