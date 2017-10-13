Суд снял арест с изъятых денег и имущества мэра Бучи

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Пятница, 13 октября 2017, 15:55

Апелляционный суд Киева снял арест с 23 нежилых помещений, 5 квартир, 2 земельных участков, аптеки и средств, изъятых у мэра Бучи Киевской области Анатолия Федорука.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские новости".

Вс' имущество мэра было арестовано по решению Печерского районного суда Киева 26 июля.

Жена Федорука Людмила Ивановна, сам мэр и их адвокат подали апелляцию на это решение 22 августа и 4 октября Апелляционный суд удовлетворил жалобу.

Таким образом Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и снял арест со всего имущества.

По мнению коллегии судей суда, прокурор не мог при отсутствии гражданского иска ходатайствовать об аресте имущества подозреваемого с целью возмещения причиненного ущерба.

"Наложение ареста с целью обеспечения гражданского иска, который будет подан в будущем, делает невозможным выяснение вопроса соразмерности имущества, на которое прокурор просит наложить арест и цены иска, поскольку он еще не подан заинтересованным лицом", – говорится в судебном решении.

Таким образом, Апелляционный суд снял арест с 23 нежилых помещений, 5 квартир, гаража, аптеки, 2 земельных участков.

Также отменен арест полученных средств: 29 749 гривен, 5929 долларов, 150 евро, 1040 злотых, 4000 венгерских форинтов, 55060 белорусских рублей.

Решение Апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Как известно, мэра и секретаря Бучанского городского совета, а также бывших начальников отдела Госкомзема Бучи подозревают в злоупотреблении служебным положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их целевого назначения.

В частности следствие установило, что служащие в течение 2002-2015 годов незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что нанесло ущерб государству на общую сумму 400 млн грн.

7 сентября 2017 года в Генеральной прокуратуре завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении мэра Бучи Анатолия Федорука.

Как сообщалось, 21 июля 2016 года в домах мэра Бучи Анатолия Федорука и мэра Ирпеня Владимира Карплюка прошли обыски следователей Генпрокуратуры. Также обыски проводились и в других местах, в целом на 31 объекте.

11 октября 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении Федоруку и секретарю Бучанского горсовета Василию Олексюку.

13 октября 2016 года Печерский суд избрал мерой пресечения для мэра Бучи Анатолия Федорука домашний арест и ношение электронного браслета.

25 октября 2016 года Печерский райсуд отстранил от должности Федорука. Однако 24 ноября Апелляционный суд Киева отменил это решение.

Темы: криминал Киевская область прокуратура
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