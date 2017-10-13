Полицию по всей стране переводят на усиленный режим

4438 просмотров
Пятница, 13 октября 2017, 16:04
ngu.gov.ua

На три дня подразделения Нацполиции и Нацгвардии переведут на усиленный вариант несения службы.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба полиции.

"В период с 14 по 16 октября охрану публичной безопасности и порядка во время массовых мероприятий по всей стране будут обеспечивать около 13 тысяч военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции", - заявил он.

По его словам, по случаю общегосударственных и религиозных праздников в Украине планируется проведение ряда массовых мероприятий (ежедневно по всем регионам будут проходить около 200-300 мероприятий).

Яровой сообщил, что подразделения Нацполиции и Нацгвардии переведен на усиленный вариант несения службы.

Он также отметил, что количество привлеченных на службу правоохранителей будет зависеть от количества полученных заявок на проведение массовых мероприятий.

По словам Ярового, 14 октября, правопорядок в Киеве будут обеспечивать около 5000 милиционеров.

Как известно, 14 октября отмечается День защитника Украины. В Киеве националисты готовятся провести "Марш славы Героев".

Темы: полиция митинги
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Полиция vs "Трейд Коммодити": появилась другая версия отмены закупки 13 октября 2017, 12:26
Нападавших на заместителя председателя Одесского облсовета задержали 13 октября 2017, 09:14
МВД: "Трейд Коммодити" хотели выиграть тендер Нацполиции на 380 миллионов 12 октября 2017, 17:55
powered by lun.ua
Главные новости
Земан отказался просить прощения за предложение "продать" Крым
Суд снял арест с изъятых денег и имущества мэра Бучи
Ахметовский "Метинвест" может уйти с рынка ЕС
У Путина отреагировали на слова Земана о выкупе Крыма
Все новости
выставка

"УПА – ответ непокоренного народа". Ко Дню защитника Украины

технологии

Для погруженных в смартфон: умная "зебра", которая позаботится обо всех на дороге

семейные ценности

Снохачество, насилие, патриархальность: семейные ценности украинских семей в старину