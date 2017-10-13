Жебривский получил ответ от СБУ относительно обвинений Савченко

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Пятница, 13 октября 2017, 16:26

Служба безопасности не видит оснований для проверки заявления народного депутата Надежды Савченко по обвинениям в контрабанде в адрес главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Такой вывод можно сделать из ответа СБУ на запрос Жебривского, который он обнародовал 13 октября в Facebook.

"Сообщаем, что изложенные в обращении сведения не содержат достаточных данных для принятия мер реагирования в пределах определенных законом полномочий", – говорится в документе.

В СБУ также напоминают, что "вопросы относительно унижения чести и достоинства носят гражданско-правовой характер и разрешаются в судебном порядке".

 

Жебривский напомнил, что из уст Савченко прозвучало обвинение в его адрес в "организации экспорта в Европу табачных изделий, изготовленных на временно оккупированных территориях".

"Считаю, что это лживая безосновательное заявление унижает не только меня как должностное лицо, но и государственный орган, который я возглавляю. Поэтому обратился в СБУ и НАБУ с требованием провести проверку озвученных нардепом заявлений. Жду ответа от НАБУ", - пишет Жебривский.

Как сообщалось, председатель Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль угрожал подать в суд на народного депутата Надежду Савченко за обвинение в контрабанде сигарет с ОРДЛО в страны Евросоюза.

Украинская правда

Темы: Савченко контрабанда Жебривский
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