Жебривский получил ответ от СБУ относительно обвинений Савченко

Служба безопасности не видит оснований для проверки заявления народного депутата Надежды Савченко по обвинениям в контрабанде в адрес главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.



Такой вывод можно сделать из ответа СБУ на запрос Жебривского, который он обнародовал 13 октября в Facebook.



"Сообщаем, что изложенные в обращении сведения не содержат достаточных данных для принятия мер реагирования в пределах определенных законом полномочий", – говорится в документе.



В СБУ также напоминают, что "вопросы относительно унижения чести и достоинства носят гражданско-правовой характер и разрешаются в судебном порядке".

Жебривский напомнил, что из уст Савченко прозвучало обвинение в его адрес в "организации экспорта в Европу табачных изделий, изготовленных на временно оккупированных территориях".



"Считаю, что это лживая безосновательное заявление унижает не только меня как должностное лицо, но и государственный орган, который я возглавляю. Поэтому обратился в СБУ и НАБУ с требованием провести проверку озвученных нардепом заявлений. Жду ответа от НАБУ", - пишет Жебривский.



Как сообщалось, председатель Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль угрожал подать в суд на народного депутата Надежду Савченко за обвинение в контрабанде сигарет с ОРДЛО в страны Евросоюза.



Украинская правда