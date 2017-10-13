Прокуратура сообщила о подозрении Кузьмину

Прокуратура вручила подозрение бывшему первому заместителю Генерального прокурора Украины Ренату Кузьмину и директору ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица".



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.



Отмечается, что прокуратурой Черкасской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Кузьмина и директора государственного предприятия "Комплекс отдыха Пуща-Водица" Государственного управления делами.



"По результатам предварительного расследования 12.10.2017 заместитель Генерального прокурора Украины составил письменное уведомление о подозрении бывшему первому заместителю Генерального прокурора Украины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч . 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство), ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 УК Украины", - говорится в сообщении.



Указывается, что в настоящее время принятыми мерами "установить местонахождение этой подозреваемого лица не представилось возможным".



"Согласно требованиям УПК Украины подозреваемого объявлен в розыск, проведение которого поручено Нацполиции Украины и решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - сообщили в ГПУ.



Также прокуратура сообщает, что 12 октября заместитель ГПУ в присутствии адвоката сообщил о подозрении директору ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица".



Сейчас, согласно сообщению ГПУ, на рассмотрении в суде находятся ходатайство прокурора об избрании этом подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу и отстранения от должности.



"Досудебным расследованием установлено, что в период 2008-2010 годов в то время заместитель и в дальнейшем первый заместитель Генерального прокурора Украины, действуя по предварительному сговору в группе с директором ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица"... совершили самовольный противоправный захват государственной земельного участка рекреационного назначения площадью 1,0457 га на территории ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица"..., самовольное незаконное строительство жилого дома площадью 1068 м кв и прилегающих сооружений на этой самовольно занятой государственной земельной участке рекреационного назначения", - говорится в сообщении.



Указывается, что в результате действий подозреваемых государству нанесен ущерб в размере более 1,2 млн грн.



"Также, вследствие указанных преступлений в декабре 2010 года на то время первый заместитель Генерального прокурора Украины противоправно приобрел в собственность указанное недвижимое имущество незаконного происхождения, в 2010 году составило рыночную стоимость почти 8,4 млн грн, что согласно п. 3 примечания к ст. 209 УК Украины, превышает 18 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан и является особо крупным размером", - заявили в ГПУ.



На указанное имущество наложен арест.



На своей странице в Facebook Кузьмин написал, что ГПУ фабрикует дела против него, а Луценко мстит ему.



"Подача мной заявления в ЕСПЧ о возбуждении Генпрокуратурой прав потерпевшей по делу Бузины, мой доклад в Европарламенте о массовых нарушениях прав человека в Украине, а также регистрация и расследование десятка уголовных производств против генерального прокурора, начатых по результатам рассмотрения судами моих заявлений, вызвали вполне прогнозируемую реакцию Юрия Луценко", - написал он.



"Он решил отомстить мне привычным для себя способом с целью моей дискредитации заставил подчиненных сфальсифицировать против меня еще одно уголовное дело. Сегодня, 12 октября, замгенпрокурора Столярчук направил мне по почте подписанную им же "пидозру" в хищении мной у самого себя собственного дома, который я по разрешению КМДА построил почти 10 лет назад за собственные средства. Глупее этого обвинения была разве что "пидозра", направленная Андрею Портнову - его обвинили в хищении собственной зарплаты", - добавил Кузьмин.





Как известно, еще в 2016 году ГПУ сообщала, что проводит досудебное расследование по подозрению Виктора Януковича в завладении совместно с другими лицами государственным имуществом, а именно комплексом "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" на общую сумму более 540 млн. грн. ; участком 17, 48 га в заповеднике Сухолучье на сумму 22,5 млн грн; по факту получения взятки 26,6 млн грн под видом авторского вознаграждения от ООО "Типография "Новый мир", а также незаконного создания и финансирования за счет госбюджета на сумму 220 млн грн телекоммуникационной сети специального назначения на базе "Укртелекома".



Украинская правда