Земан отказался просить прощения за предложение "продать" Крым

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Пятница, 13 октября 2017, 16:52

Президент Чехии Милош Земан заявил, что не собирается просить прощения за свои высказывания о "продаже" Крыма.

Об этом он рассказал в интервью одному из чешских телеканалов, передает Prague Daily Monitor.

Земан отметил, что не будет просить прощения за заявления о российской аннексии Крыма, поскольку лишь выразил личное мнение.

Он подчеркнул, что Украина может потребовать от него официальных извинений, как того требуют правила дипломатии, однако он не намерен этого делать, поскольку никогда не приносит извинения за собственное мнение.  

Земан напомнил, что ранее он неоднократно называл захват Крыма незаконным, но сейчас "важно то, что Крым находится во владении России".

"И я не могу представить ни одного российского правительства, которое отказалось бы от него", - подытожил чешский президент.

Как известно, во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы Президент Чешской Республики Милош Земан назвал потерю Украиной Крыма "завершенным делом" и предложил решить вопрос с помощью выплат Украине в виде нефти или газа.

Позднее посольство Украины в Чехии получило слова поддержки и извинений от чехов из-за скандального заявления президента Милоша Земана о Крыме.

Украинская правда

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