Испания рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию для выхода из кризиса

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Пятница, 13 октября 2017, 18:21

В Мадриде начали разрабатывать план преодоления каталонского кризиса путем реформы Конституции Испании от 1978 года.

Об этом сообщает The Financial Times.

По данным издания, члены испанского правительства и оппозиции провели тайную встречу в Мадриде, чтобы найти формулу для выхода из тупика из-за ситуации в Каталонии.

Премьер-министр Испании, лидер консервативной Народной партии Мариано Рахой и лидер оппозиционных социалистов Педро Санчес поручили своим представителям разработать план преодоления кризиса путем реформы Конституции Испании 1978 года.

The Financial Times называет такой план амбициозной инициативой, поскольку изменения в основополагающий документ современной испанской демократии вносились лишь дважды - в 1992 и 2011 годах.

Кроме того, любая конституционная реформа, предусматривающая сохранение Каталонии в составе Испании, не понравится радикальным сепаратистам, в частности, ультралевой партии "Popular Unity Candidacy".

Однако многие юристы, политологи и гражданские активисты пришли к выводу, что модернизация основного закона Испании, особенно элементов, касающихся региональной автономии и идентичности, может быть перспективным путем. Социалисты настаивают на такой реформе еще с 2013 года.

Европейская правда

Темы: Испания референдум
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