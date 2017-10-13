В Украине запретили все фильмы компании "Медиа Маркет"

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Пятница, 13 октября 2017, 19:18

Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на все фильмы компании "Медиа Маркет".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Таким образом, были аннулированы государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов "Мои чужие дети" (реж. В. Нетецкая), "Звонок из прошлого" (реж. С. Васьковский) и "Любовь не обманешь" (реж. А.Задворний ) и "Вопреки всему" (реж. А. Задворный).

Украинская правда

Темы: кино
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