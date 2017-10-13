МИД: Россия сознательно наносит вред здоровью Гриба

1933 просмотра
Пятница, 13 октября 2017, 19:43

Министерство иностранных дел Украины считает действия России, которая проигнорировала все обращения украинской стороны и не допустила врачей к украинцу Павлу Грибу, сознательным нанесения вреда здоровью задержанного.

Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном в пятницу вечером.

Украинские дипломаты выразили решительный протест в связи с очередным нарушением Российской Федерацией прав человека, игнорированием норм международного права и решения Европейского суда по правам человека №ECHR-LE2.3R от 6 октября 2017 года.

"Россия проигнорировала все обращения украинской стороны в представительство МИД РФ в Краснодаре, к Уполномоченному по правам человека по Краснодарскому краю, в Управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю о допуске специалистов Министерства здравоохранения Украины к незаконно удерживаемому гражданину Украины Грибу", - сказано в заявлении.

"Министерство иностранных дел Украины расценивает указанные действия России исключительно как сознательное нанесение вреда здоровью Гриба", - добавили в МИД.

Украинская сторона выразила высокую оценку поддержке Европейского Суда по правам человека и призвала международное сообщество, правозащитные организации осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным украинцем Грибом и усилить давление на Российскую Федерацию для его освобождения.

Как известно, 6 октября ЕСПЧ направил письмо к адвокату Гриба с просьбой предоставить выводы относительно состояния его здоровья до 16 октября этого года.

В связи с этим МИД Украины и Минздрав не дождавшись решения России и 11 октября отправили группу украинских врачей в Краснодар, где в СИЗО находится похищенный в Беларуси российскими спецслужбами гражданин Украины Павел Гриб.

Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

Украинская правда

Темы: МИД Росcия политзаключенные
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Климкин сообщил о дальнейшей судьбе скандального закона об образовании 13 октября 2017, 13:54
Евроинтеграция венгров Украины должна происходить через совместное движение в ЕС – Климкин 13 октября 2017, 01:08
Климкин: Украина не будет лишать венгерское меньшинство языка 12 октября 2017, 15:13
powered by lun.ua
Главные новости
Под посольством Украины в Венгрии - митинг за отделение Закарпатья
МИД: Россия сознательно наносит вред здоровью Гриба
НБУ запретил операции с деньгами РФ с изображением Крыма
Земан отказался просить прощения за предложение "продать" Крым
Все новости
гид

Где есть, пить и развлекаться в Днепре

Санта-Барбара

Сын, ставший дочерью, мама, ставшая папой, ее муж и их еще пятеро детей

серая зона

Укрепленная песочница и пули в огороде – из жизни детей на линии фронта