В Запорожской области зафиксировали превышение эпидпорога ОРВИ
В Запорожской области зафиксировали превышение эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ.
Об этом сообщается в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине" за 2-8 октября.
Согласно информации, на прошлой неделе активность гриппа в регионах Украины оставалась низкой.
Острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) заболели 152 551 человек, что типично для этого времени года, отмечается в докладе.
Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской, наименьший - в Луганской областях. В Запорожской области наблюдается эпидемический подъем заболеваемости за счет респираторной группы возбудителей, эпидпорог за отчетную неделю превышен на 4,5%.
В других областях ситуация типична для осени.
Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в условиях стационара дети до 14 лет.
Смертей из-за осложнений от гриппа на прошлой неделе не зафиксировано.
Украинская правда
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