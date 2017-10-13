В Запорожской области зафиксировали превышение эпидпорога ОРВИ

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Пятница, 13 октября 2017, 22:53

В Запорожской области зафиксировали превышение эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ.

Об этом сообщается в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине" за 2-8 октября.

Согласно информации, на прошлой неделе активность гриппа в регионах Украины оставалась низкой.

Острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) заболели 152 551 человек, что типично для этого времени года, отмечается в докладе.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской, наименьший - в Луганской областях. В Запорожской области наблюдается эпидемический подъем заболеваемости за счет респираторной группы возбудителей, эпидпорог за отчетную неделю превышен на 4,5%.

В других областях ситуация типична для осени.

Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в условиях стационара дети до 14 лет.

Смертей из-за осложнений от гриппа на прошлой неделе не зафиксировано.

Украинская правда

Темы: здоровье Запорожье
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