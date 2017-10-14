Тимошенко заявила о намерении баллотироваться на пост президента
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко намерена баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах.
Такое заявления народный депутат сделала в эфире телеканала NewsOne.
"Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги", - заявила Тимошенко.
При этом она отметила, что ранее уже поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на посту премьер-министра, но это ни к чему не привело.
"Я больше никому не доверю это дело", - подчеркнула нардеп.
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