Тимошенко заявила о намерении баллотироваться на пост президента

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко намерена баллотироваться на пост президента Украины на следующих выборах.

Такое заявления народный депутат сделала в эфире телеканала NewsOne.

"Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги", - заявила Тимошенко.

При этом она отметила, что ранее уже поддерживала Виктора Ющенко на посту президента и Арсения Яценюка на посту премьер-министра, но это ни к чему не привело.

"Я больше никому не доверю это дело", - подчеркнула нардеп.