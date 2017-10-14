Столтенберг: Война с КНДР будет иметь опустошительные последствия

Североатлантический альянс предостерег мир от войны с Северной Кореей.

Об этом пишет DW.com.

"Военный конфликт с КНДР будет иметь опустошительные последствия", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Столтенберг добавил, что у США есть право на самооборону и на защиту своих союзников, однако "никто в мире не желает решать вопрос с КНДР военным путем". Он выступил за поиск дипломатического решения.

Как сообщалось, 9 октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал ядерную программу Пхеньяна "драгоценным мечом", призванным защитить КНДР от агрессии..

Перед этим президент США Дональд Трамп предупредил Северную Корею о готовности применить силу, однако заявил, что этот вариант не является приоритетным для Вашингтона.

1 октября Трамп посоветовал госсекретарю Рексу Тиллерсону не тратить время на попытки переговоров с Ким Чен Ыном.

10 октября вооруженные силы США отправили два стратегических бомбардировщика к Корейскому полуострову для проведения учений.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что все сделки с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова были напрасными, намекая на силовой вариант решения проблемы.