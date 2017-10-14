Матиос: 150 км границы с Венгрией не контролируются

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Суббота, 14 октября 2017, 03:41

150 километров украинской границы с Венгрией являются частными и представляют собой обыкновенные земельные участки.

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире "112 Украина".

По словам Матиоса, участок границы с Венгрией на Закарпатье фактически находится в частных руках, а пограничники не имеют полноценного доступа к нему.

"Так, фактически 150 км - это земельные участки, 2 га поселковый совет наделила местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроенная коммуникация и там кластеры вообще "гуляйполивських" времен. Когда барон, говорят у цыган, кто говорит староста или старший на территории руководит группой этих людей, которые восторженно смотрят на руку "дающую", - заявил он.

Как утверждает Матиос, об этом он намерен доложить генпрокурору Юрию Луценку.

"Я настаиваю, мне поручил генпрокурор, я завтра буду докладывать ему эту ситуацию. Я считаю, что так не может быть, так не может продолжаться", - рассказал Матиос.

Как известно, Закарпатье является одним из самых проблемных регионов по части контрабанды.

Как сообщалось, в Будапеште под посольством Украины организовали акцию "Самоопределение для Закарпатья".  В МИД Украины выразили протест в связи с акцией, заявив, что "Будапешт откровенно заигрывается".

Темы: граница Закарпатье Венгрия Матиос
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